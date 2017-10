Con Dussmann la merenda è sana

Acqua, farina, zucchero e materie prime naturali BIO, DOP e IGP senza l’utilizzo di conservanti, coloranti e additivi: è così che Dussmann, che si occupa del servizio di refezione scolastica per molti comuni italiani, confeziona la merenda per bambini e ragazzi.

Sono oltre 5800 i pasti che l’azienda di facility management prepara ogni giorno, per le scuole di Padova (nido, infanzia, primarie e secondarie) e di Noventa Padovana, nel suo Centro di Cottura, uno dei migliori in termini di innovazione e risparmio energetico, e forse l’unico in Italia a disporre di un reparto interno dedicato alla preparazione di merende genuine e sane.

Il servizio di ristorazione scolastica offerto da Dussmann per il Comune di Padova, come da capitolato di gara, comprende nel buono pasto anche una merenda quotidiana: ogni mattina un addetto dell’azienda bussa alle porte degli istituti padovani per consegnare, una porzione di frutta, yogurt o dolce, in comode porzioni già suddivise per ogni classe.

Ben due volte alla settimana è il turno del dolce che Dussmann non acquista da laboratori o service esterni, ma prepara nel suo reparto di pasticceria offrendo un prodotto di pasticceria fresco, gustoso e sano, l’obiettivo dell’azienda è di dotare, nei prossimi anni, tutti i suoi centri di cottura di una divisione dedicato alla produzione di dolci fatti in casa.

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2015, Dussmann Service ha realizzato un fatturato consolidato di 402 milioni di Euro e a livello globale di 2 miliardi di euro, rendendolo uno dei più grandi provider di multi-servizi privati ​​di tutto il mondo.