Candidature al Premio PA sostenibile entro il 6 aprile

Il “Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030″ è un’iniziativa promossa da FPA in collaborazione con ASviS, all’interno della Manifestazione FORUM PA 2018 (22 – 24 maggio), finalizzata a raccogliere i migliori progetti/prodotti concreti che possano aiutare l’Italia, ed in particolare i singoli territori, ad affrontare le tante debolezze dell’attuale modello di sviluppo L’iniziativa è rivolta a enti centrali, regioni, enti locali e loro unioni, province, strutture della sanità pubblica, aziende di SPL, multiutility, piccole e medie imprese e start up, università e centri di ricerca, società a partecipazione pubblica, cooperative e associazioni: tutti quei soggetti che abbiano sviluppato o intendano sviluppare soluzioni innovative per la PA e per i territori inerenti 7 ambiti.Partecipa al Premio, scegli l’ambito giusto per te! Ambiente, energia, capitale naturale;

Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza;

Economia circolare, innovazione e occupazione;

Capitale umano ed educazione;

Città, infrastrutture e capitale sociale;

Giustizia, trasparenza, partecipazione;

Salute e welfare. Le soluzioni proposte possono essere in uno dei seguenti stati: Idea progettuale;

Progetto approvato, finanziato e/o in fase di realizzazione;

Prodotto approvato, finanziato e/o in fase di realizzazione;

Progetto concluso dopo il 31/12/2016;

Prodotto pronto per l’utilizzo o già in utilizzo (primo utilizzo a partire dal 01/01/2017). Premiazione I progetti/prodotti regolarmente pervenuti saranno sottoposti ad una Giuria di esperti che selezionerà, per ciascun ambito, una short list di soluzioni meritevoli. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: innovatività e originalità;

trasferibilità;

rilevanza;

sostenibilità. Tutti i progetti selezionati nella short list saranno: promossi in un’apposita area nell’ambito di FORUM PA 2018;

pubblicati sulla piattaforma FORUM PA Challenge con possibilità di promozione e valorizzazione del progetto, attraverso strumenti di comunicazione virale e di social ranking messi a disposizione dalla piattaforma. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà durante FORUM PA 2018 (22 – 24 maggio) saranno comunicati i progetti/prodotti vincitori decretati dalla Giuria. Per partecipare scarica il regolamento e compila il form!