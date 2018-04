Manutencoop crede nel valore del futuro

Gli studenti superiori ed universitari più meritevoli di nuovo premiati da Manutencoop Facility Management nell’ambito dell’iniziativa “Un futuro di valore”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. In tutto si parla di ben 281 borse di studio, per l’esattezza 77 a studenti universitari e 204 ad alunni delle superiori, per un ammontare complessivo di circa 160mila euro. I riconoscimenti sono destinati a figli di dipendenti del Gruppo MFM (Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility Management, Servizi Ospedalieri, H2H Facility Solutions, e-Digital Services, Yougenio, Manutencoop International FM, Società del Gruppo Sicura e Telepost) a tempo indeterminato (97% dell’organico complessivo), assunti da almeno 12 mesi.

Per quanto riguarda le scuole superiori, i partecipanti dovevano aver superato l’anno scolastico 2016/17 con una media superiore a 7,5/10 o aver superato l’esame di maturità con almeno 75/100. Per gli studenti universitari, sia di atenei pubblici che privati, i partecipanti dovevano essere in corso con gli esami, avendo superato almeno i 2/3 di quelli previsti dal piano di studi, con media superiore ai 27/30 o voto di laurea di almeno 90/100 o 99/110.

Intanto, dopo le tappe a Imola e Firenze, il 4 aprile scorso si è svolta a Milano la cerimonia di consegna dei 23 mila euro in borse di studio ai 38 migliori studenti di Lombardia e Piemonte (25 superiori e 13 universitari, con borse da 400 a mille euro), con la partecipazione di Claudio Levorato, Presidente di Manutencoop, Giuliano Di Bernardo, Presidente e AD di Manutencoop Facility Management, e Massimo Guidoboni, Direttore Area Nord Ovest. “La formazione è l’unica chiave di successo reale per i nostri ragazzi, che rappresentano il futuro del Paese. Per questo il nostro Gruppo è impegnato da anni a promuovere iniziative che premino il merito di tanti studenti, oltre che ad investire nel welfare delle nostre risorse”, ha detto Di Bernardo.

Le prossime tappe toccheranno Bologna, Roma e Mestre, poi Modena e Napoli. Il tour vedrà la partecipazione, accanto agli studenti premiati e alle loro famiglie, del Top Management di MFM e di importanti rappresentanti delle istituzioni locali.

