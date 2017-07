Programma attività formative ANID – 2° semestre 2017

La Commissione Formazione di ANID, unitamente alla segreteria didattica di Sinergitech, ha messo a punto il programma delle attività formative previste nel secondo semestre 2017.

Il percorso formativo si sviluppa, come di consueto, in corsi di BASE (1 e 2), Corso Avanzato, Corsi per il personale amministrativo e per il personale commerciale.

La formazione ANID, inoltre, prevede dei corsi focalizzati sulla normazione Standard BRC, IFS, ISO 22000, EN 16636 per servizi di Pest Management e di Autocontrollo per la Food Industry .

Le attività formative sono rivolte a operatori del Pest Control – manager e titolari d’azienda, addetti commerciali e di vendita, personale amministrativo e di back office.

Sono, poi, in programma alcune giornate di approfondimento e un seminario su aspetti di grande attualità nei contesti della disinfestazione.

Gli aggiornamenti su sedi, programmi e relatori saranno pubblicati sul sito www.disinfestazione.org. Per info: segreteria didattica Sinergitech, tel. 0543.1900870 – 347.0677413 – e mail: licia@disinfestazione.org

