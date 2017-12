17 gennaio a Parma il 5° seminario nazionale sul controllo di Aedes albopictus

Si svolgerà a Parma mercoledì 17 gennaio, presso la Sala Aurea della Camera di Commercio in via Verdi, 2 (nella foto) il 5° seminario nazionale sul controllo dei Culicidi, promosso da A.N.I.D. L’evento punterà l’attenzione in special modo su Aedes albopictus e sulla gestione delle emergenze.

L’intento che A.N.I.D. si prefigge con questi appuntamenti consiste nel riunire a confronto le componenti che, a vario titolo, sono autorevolmente coinvolte nel problema e consapevolmente disponibili ad ascoltare, discutere e cercare ogni possibile ed adeguata soluzione.

Assume quindi una particolare importanza, in questa fase di recrudescenza delle complicanze epidemiologiche, di sensibilità ambientale e di impegno ecosostenibile, il ruolo degli Operatori professionali della Disinfestazione e la necessità che tutte le parte coinvolte in questa delicata materia si confrontino per avviare un procedimento costruttivo e quanto più condiviso.

L’obiettivo ultimo dell’evento è quello di creare una sorta di coordinamento nazionale sulla zanzara e sulle metodologie di controllo, che veda coinvolti tutti gli attori in campo a partire dal Ministero della Salute (tramite l’Istituto Superiore di Sanità), il Ministero dell’Ambiente (Tramite ISPRA), le associazioni di categoria delle imprese di disinfestazione (ANID) e delle aziende produttrici (ASSOCASA), compreso la presenza del Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore, in quanto l’esperienza emiliano-romagnola in tema di linee guida, può essere utile come base di partenza di questo processo.

La partecipazione al seminario è gratuita: è necessaria comunque la registrazione online sul sito.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: Sinergitech, via A.M.P. Benelli, 1 – 47122 Forlì – tel. +39.0543.1900870- cell. 3470677413 – e-mail: licia@disinfestazione.org Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Programma del seminario