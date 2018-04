“Nuove metodologie nella diagnosi e prevenzione di infezioni batteriche, virali, fungine e parassitarie”

Si svolgerà venerdì 13 aprile a Roma presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università La Sapienza il convegno sul tema “Nuove metodologie nella diagnosi e prevenzione di infezioni batteriche, virali, fungine e parassitarie”, promosso dal medesimo Dipartimento, in collaborazione con ANID (Associazione Nazionale Imprese Disinfestazione).

In particolare la Sessione B dell’evento avrà come tema “Nuove sfide e prospettive nel controllo e nel monitoraggio delle zanzare in Italia” e vedrà la presenza di autorevoli relatori, fra cui, in rappresentanza di ANID, il presidente Marco Benedetti e il coordinatore Sergio Urizio.

Nel dettaglio, dopo l’introduzione e i saluti iniziali di Alessandra Della Torre (Università La Sapienza) e dello stesso Marco Benedetti, interverranno Francesco Maraglino (Ministero della Salute), Marco Di Luca (Istituto Superiore di Sanità), Raffaella Perrone (Ministero della Salute), Beniamino Caputo (Università La Sapienza), Sergio Urizio (ANID), Carlo Contaldi La Grotteria (Studio Legale Adlaw) e Alessandra Della Torre (Università La Sapienza). Seguiranno, dopo la pausa pranzo, tavole rotonde sulle problematiche legate alla formazione in entomologia medica e all’attuazione di piani sorveglianza e controllo dei culicidi e dei patogeni da essi trasmessi.

La partecipazione all’evento è gratuita è verrà rilasciato a richiesta un attestato di partecipazione.

In allegato il programma dell’evento.