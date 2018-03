“Gestione sostenibile delle zanzare invasive nel progetto Life Conops”

Il 16 e 17 aprile prossimi avrà luogo a Bologna Il convegno: “Gestione sostenibile delle zanzare invasive nel progetto LIFE CONOPS” a cura del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia- Romagna, AUSL Romagna e Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli” (CAA).

Il progetto Life CONOPS (LIFE12 ENVGR/000466) finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE + Environment Policy and Governance e avviato nel 2013, a novembre 2018 concluderà tutte le attività.Il convegno è quindi l’occasione per presentare e discutere i principali risultati ottenuti e il programma di follow up previsto, affiancati dalla presenza di relatori impegnati in alcuni dei più importanti progetti europei che si occupano di vettori e malattie trasmesse.

Il problema delle specie di zanzara invasive quali Aedes albopictus, Aedes aegypti, Aedes atropalpus, Aedes koreicus, Aedes japonicus e Aedes triseriatus, è ben evidente in ambito europeo come dimostrano l’incremento del numero di segnalazioni in differenti paesi europei e i rischi sanitari connessi alla capacità vettoriale di alcune di queste zanzare.

Il progetto LIFE CONOPS ha sviluppato una strategia per incrementare la capacità di rilevamento precoce in caso di introduzione di nuove specie di zanzara invasive in Grecia e in Italia e perciò aumentare la possibilità di una loro eliminazione immediata, prima che riescano a stabilirsi in aree estese.

Per accrescere l’efficienza nella sorveglianza delle zanzare invasive è stato anche sviluppato un prototipo di trappola che combina le sostanze attrattive coi metodi di cattura. Inoltre sono state identificate ed estratte da piante della flora mediterranea nuove sostanze biodegradabili quali oli essenziali, testati per la loro efficacia repellente e insetticida e la selettività d’azione.

La sorveglianza delle zanzare richiede l’impegno sia del settore pubblico che privato. Sono stati analizzati i costi sostenuti in Emilia-Romagna dai cittadini per proteggersi dalla Zanzara tigre e questi dati hanno fornito un quadro di informazioni in precedenza non disponibili qui presentati per la prima volta.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Sono stati richiesti i crediti formativi (ECM) per le seguenti figure sanitarie: medici, veterinari, tecnici della prevenzione, biologi, assistenti sanitari, infermieri.

I posti disponibili sono al massimo 240, di cui 100 richiedenti ECM.

E’ prevista la traduzione simultanea italiano-inglese. Sarà possibile seguire l’evento in streaming.

Per iscriversi collegarsi al sito zanzaratigreonline.it al seguente link http://www.zanzaratigreonline.it/ConvegniePubblicazioni/AgendaEventi.aspx e compilare il modulo di registrazione di interesse.

La conferma dell’iscrizione sarà comunicata con email dagli organizzatori dell’evento.