Fastidioso come una mosca, evento di formazione nel verde

Continuano gli appuntamenti di formazione di Puliti & Felici dedicati al mondo degli insetti promossi da Federchimica – Assocasa. Nella mattinata di lunedì 3 luglio, giornalisti, blogger e influencer sono stati invitati a una passeggiata didattica alla scoperta della mosca nel verde del Centro Ippico Lombardo di Milano. La struttura, che ospita oltre un centinaio di cavalli, è stata la cornice ideale per parlare di uno fra gli insetti più comuni e infestanti , che affligge non solo le abitazioni e i luoghi pubblici, ma in misura maggiore allevamenti di bestiame e maneggi.Guidati dall’ entomologo Simone Martini , i partecipanti hanno conosciuto più da vicino questo dittero, nome che identifica tutti gli insetti dotati di due sole ali, scoprendone le diverse specie esistenti e osservando dal vivo alcuni esemplari di larva, pupa e mosca , le tre fasi di evoluzione dell’insetto.

Nel corso della mattinata sono state svelate tante curiosità che hanno permesso di capire meglio il comportamento di questo insetto, come il fatto che la mosca sia un animale a sangue freddo e, quindi, più attiva d’estate , che sia attirata dalle sostanze zuccherine e dal giallo , due elementi utilizzati per costruire le esche, o ancora che il ronzio che produce quando vola e che tanto ci infastidisce è dovuto al vibrare dei bilancieri , due strutture che in origine erano ali, quasi invisibili all’occhio umano, che la aiutano a equilibrare il volo e ad atterrare.

L’incontro è stato anche l’occasione per imparare a difendersi dalla mosca, che ha una capacità riproduttiva elevatissima , senza creare danni all’ecosistema o alla salute dell’essere umano. La mosca, infatti, svolge un ruolo fondamentale nei processi di decomposizione del materiale organico ma, proprio perché si posa sulle deiezioni può essere vettore di batteri come salmonellosi, enterobatteri o protozoi , pur rimanendo non particolarmente pericolosa per l’uomo.

La prima misura da mettere in atto in tutti gli ambienti, domestici e non, è la prevenzione da effettuarsi attraverso la pulizia e l’aerazione degli ambienti che rallentano la fermentazione degli alimenti, il corretto smaltimento dei rifiuti , la tempestiva raccolta porta a porta e l’installazione di zanzariere o esche che aiutano a monitorare infestazione.Le successive misure si avvalgono della chimica , che negli anni ha creato prodotti sempre più evoluti e sicuri, autorizzati dal Ministero della Salute , che permettono di colpire la mosca nei suoi diversi stadi di crescita.

Buona regola per tutti è comunque leggere sempre le etichette riportate sui prodotti e aerare gli ambienti dopo l’utilizzo.

www.pulitiefelici.it