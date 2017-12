TMB punta sulle nuove gamme anche nel 2018

Per TMB, quello che volge ormai al termine sarà un anno caratterizzato da un trend in forte crescita, con positivi indici di produzione e un fatturato in espansione, sia sul fronte interno che sui mercati internazionali.

Giampaolo Ruffo, amministratore delegato dell’industria scaligera del Gruppo Comac, spiega: “Il 2017”,ci ha visti assai dinamici e particolarmente competitivi: i migliori risultati dall’Export sono giunti dall’Area del Medio Oriente, soprattutto dai Paesi del Golfo Persico, in particolare dagli Emirati Arabi e dall’Arabia Saudita. Abbiamo registrato segnali incoraggianti anche da Cina e India, che ci fanno intravvedere un buon 2018”. Il marchio veronese è stato protagonista anche alla Fiera Pulire 2.2, dove ha presentato con successo molte novità,partendo dai nuovi aspiratori. “La gamma Team Line”, afferma, “introduce molti concetti innovativi rispetto all’aspiratore tradizionale, è caratterizzata da un design accattivante, ergonomico e compatto. Ogni aspiratore è dotato del sistema “Shift &Clean” per la pulizia del filtro con inversione del flusso, che consente di pulire il filtro senza dover aprire la macchina, sfruttando il flusso dell’aria aspirata. Riguardo alle monospazzole la nuova TP Orbital “è una macchina professionale assai leggera e manovrabile, adatta perciò ad essere usata anche dalle signore, il cui impiego non richiede alcuna formazione specifica. La caratteristica vincente della nuova TP Orbital, al pari delle altre della serie, è quella di garantire maggiore stabilità e maneggevolezza rispetto alle monospazzole tradizionali. Con il grande vantaggio di offrire maggiore stabilità e maneggevolezza durante ogni singola fase dell’intervento di pulizia della superficie, anche nei trattamenti più difficili e impegnativi.

Inoltre, aggiunge Ruffo, “abbiamo messo a punto una speciale tecnologia che riduce al minimo le vibrazioni, rendendo perciò più confortevole il lavoro di quanti la adoperano, assicurando un risultato uniforme su tutta la superficie del disco”. Giampaolo Ruffo, è – come sempre – ottimista, sapendo di poter contare su una squadra bene affiatata, sul know how maturato in questi anni dall’azienda e, soprattutto, sul grande valore aggiunto costituito dall’appartenenza al Gruppo di famiglia. “In questi anni”, conclude, “abbiamo saputo mantenere un approccio sinergico e corale al mercato, cercando di ottimizzare ogni singola fase produttiva per migliorare costantemente la qualità, l’efficienza e la tenuta delle nostre macchine. Il futuro che ci attende è quello di una sempre maggiore integrazione nel Gruppo, ad ogni livello, per aumentare la nostra forza.

Siamo consapevoli di aver suscitato molto interesse intorno a noi, ma posso assicurare a tutti i nostri partner e clienti che anche nel 2018 daremo il massimo per ascoltarne le esigenze e meritare la loro fiducia, guardando sempre avanti, spinti dalla ricerca e sviluppo che ci hanno permesso di raggiungere questi significativi traguardi”.

www.tmbvacuum.com