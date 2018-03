Syntho e Satinex by ICOGUANTI S.p.A

L’esperienza maturata dalla presenza sul mercato da 50 anni ha permesso a ICOGUANTI S.p.A., di soddisfare le esigenze del settore delle pulizie industriali, mettendo proponendo agli operatori del settore delle pulizie oltre 40 tipi di guanti monouso e riusabili a proprio marchio.

Nel settore delle pulizie vengono impiegati agenti igienizzanti e/o sanitizzanti che possono essere causa di irritazioni o dermatiti alle mani se non adeguatamente protette.In tutte le mansioni ove si utilizzano agenti igienizzanti e non è necessario impiegare guanti riusabili, è possibile scegliere tra i 2 noti guanti monouso Syntho e Satinex, i quali sono entrambi dispositivi di protezione di tipo B contro prodotti chimici e microrganismi, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Direttiva 89/686/CEE).

Sia il guanto monouso in nitrile senza polvere Syntho ed il guanto monouso in lattice senza polvere Satinex sono stati testati secondo la nuova norma tecnica EN374:2016 con alcuni fra i più comuni detergenti impiegati anche nell’industria alimentare nelle aree adibite alla lavorazione e confezionamento di alimenti, come ad esempio l’Aldeide glutarica al 5% aldeide formica al 4% e l’Amuchina® (Cloro soluzione 10%). Entrambi i prodotti monouso presentano una buona resistenza chimica a questi detergenti, offrendo un’adeguata protezione in un ambito lavorativo ove si possono impiegare i guanti monouso.

www.icoguanti.it