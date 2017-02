Spazio Verde specialista della raccolta differenziata

Spazio Verde International è un’azienda specializzata a 360 gradi nelle tecnologie per l’ambiente e contenitori per la raccolta differenziata, da oltre 25 anni. Funzionalità e design sono le due parole d’ordine. Obiettivo: “arredare ogni ambiente” con soluzioni piacevoli alla vista, moderne e innovative ma anche estremamente funzionali.

Una gamma completa di prodotti studiata per effettuare una corretta raccolta differenziata. La linea Nexus, soddisfa le esigenze di qualsiasi ambiente lavorativo.

Le isole ecologiche che si andranno a creare potranno essere composte o da una serie di cestini aventi ognuno un tipo di raccolta per rifiuto, come ad esempio il Nexus 30, oppure da un cestino con divisori interni, come il Nexus 130 trio: una vera e propria isola ecologica compatta: con un unico contenitore si possono effettuare tre diverse raccolte, disponibile anche trasparente, per monitorane il contenuto in luoghi rischiosi con grande affluenza.

Vengono forniti anche cestini con coperchio a pedale, per cucine, mense e ristoranti. Per le aree pausa caffè la serie cup bank: contenitori con serbatoio per i liquidi di scarto, per una corretta raccolta dei bicchierini di plastica.

DURAPOL,® il materiale dalle sorprendenti qualità, è il punto di forza di questi prodotti: un derivato del polietilene, brevettato, che non scolora, resiste agli urti e agli atti vandalici, facile da pulire e soprattutto rispetta l’ambiente!

www.spazioverde.com