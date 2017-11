Sistema per la pulizia dei pavimenti erGO! di UNGER

Gli addetti alle pulizie sono soggetti a costanti sollecitazioni fisiche sul lavoro, in particolare per la pulizia dei pavimenti. Lavorano sotto costante pressione per raggiungere risultati perfetti in tempi brevi. Per alleviare i loro sforzi e facilitare il lavoro, UNGER ha sviluppato l’innovativo sistema di pulizia per pavimenti erGO! clean che consente agli operatori un lavoro più rapido, più ergonomico e più efficiente che mai.

Il design ergonomico riduce lo sforzo fisico

UNGER erGO! clean è disponibile con manico telescopico diritto o ergonomico. Il movimento a S fa sì che l’operatore non debba compiere più alcuno sforzo per spostare la frangia, alleviando così le sollecitazioni su spalle, braccia e polsi. La possibilità di regolare la lunghezza del manico all’altezza dell’operatore, evita inutili e pericolosi piegamenti della schiena.

Immediatamente pronto all’uso, massima efficienza

Il sistema di pulizia per pavimenti erGO! di UNGER è pronto all’uso in pochi secondi grazie al serbatoio estraibile per il detergente. Non occorre utilizzare un secchio a parte e gli operatori possono risparmiare tempo prezioso per la preparazione dell’attrezzatura prima di eseguire le attività di pulizia quotidiane.

Infatti il serbatoio trasparente graduato può essere rimosso in pochi secondi, consentendo una rapida e semplice sostituzione del detergente, come mai prima d’ora.

Grazie al meccanismo di dosaggio ad alta precisione facilmente attivabile dall’impugnatura, è possibile applicare la quantità necessaria di detergente sull’area da pulire. Il sistema di pulizia per pavimenti UNGER erGO! clean funziona con tutte le soluzioni di pulizia standard.

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la frangia in microfibra combina un’elevata capacità di assorbimento dell’acqua ad eccezionali caratteristiche di scorrevolezza. In base alle necessità dell’operatore, è inoltre possibile scegliere tra una versione con frange a tasche o con frange a velcro.

Sistema di ceratura semplice con un solo operatore

Come complemento ideale ai sistemi di pulizia dei pavimenti, UNGER offre anche il sistema di ceratura erGO! wax, per un’attività che generalmente richiede l’impiego di almeno due persone. Con erGO! wax, invece, basta un solo operatore per trattare perfettamente i vari tipi di pavimenti.