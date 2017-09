Sistema Fast per ambienti ospedalieri

Negli ultimi anni c’è stata maggiore attenzione sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza degli operatori, temi particolarmente sentiti dalle istituzioni.

La Cleprin, azienda specializzata nel settore della disinfezione di ambienti ospedalieri, ha adottato da molti anni una politica aziendale a favore di investimenti e ricerca per la sperimentazione di prodotti all’avanguardia. .

In collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno è stato implementato il Sistema FAST per la disinfezione e pulizia in ambito ospedaliero conforme ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) previsti dal Dlgs. 50/2016 ed ai principi di green chemistry.

I vantaggi spaziano dall’eliminazione di ogni possibile contaminazione crociata, dalla riduzione di sprechi di acqua e detergenti con conseguente riduzione dei costi, alla disponibilità di una vasta gamma di prodotti con principi attivi disinfettanti PMC registrati.

L’efficienza e la resa del Sistema Fast aumenta grazie all’utilizzo di nuovi panni nati specificatamente per la pulizia di grandi superfici e capaci di adattarsi a TUTTI i tipi di pavimenti, interstizi e fughe, una vera rivoluzione nel mondo del Professional cleaning.

Tessuti direttamente nei loro reparti con filato italiano, i panni in microfibra sono la garanzia di qualità costante nel tempo, di disponibilità immediata e di un costo molto competitivo.

www.cleprin.it