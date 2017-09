SHU, la “buona aria” di Ica System

In molte strutture sanitarie, a cominciare da Rsa e case di riposo, il problema degli odori è molto… sentito, e spesso non si riesce a trovare una soluzione adeguata, che sia al contempo affidabile, efficace ed economica. Niente paura: Ica System ha messo a punto la soluzione ideale: si chiama SHU e garantisce ovunque un’aria libera dai cattivi odori, pura e sana grazie a una tecnologia innovativa che arriva direttamente dalle stazioni aerospaziali Nasa e rappresenta una vera rivoluzione nella purificazione e nella sanificazione dell’aria.

La tecnologia “state-of the-art” attacca e distrugge in modo rapido ed efficace i microrganismi nocivi per l’uomo (muffe, batteri, virus, odori e composti organici volatili) sfruttando degli straordinari processi biochimici. Il sistema, attivo 24 ore su 24, è capace già nei primi 90 minuti di utilizzo di eliminare più del 95% di virus, batteri e muffe presenti nell’ambiente.

A differenza degli altri sistemi di purificazione in commercio, SHU non si limita a purificare l’aria che attraversa il catalizzatore, ma immette nell’aria un fitta coltre di molecole (ROS – Reactive Oxygen Species- Specie reattive dell’ossigeno) che purificano anche le superfici presenti nell’ambiente. SHU, attraverso la tecnologia AHPCO, produce una coltre di ioni idrossido, radicali, radicali perossidi, idroperossidi, letali per i microbi e assolutamente innocui per l’uomo, che, attraverso l’azione della luce e dell’umidità dell’aria, attiva una reazione di decomposizione delle sostanze organiche e inorganiche nocive: nell’aria rimangono solo l’ossigeno e le molecole di idrogeno.

È un fenomeno assolutamente naturale simile a quello che si verifica durante un temporale: l’aria si purifica e rimane fresca e sana.

