Sanyfresh e il sistema “long lasting”

Italsan, l’azienda di Venegono Superiore (Varese), ha realizzato l’innovativo apparecchio Sanyfresh, con sistema a ventola che permette di profumare gli ambienti in modo economico ed efficace con la nostra soluzione brevettata “long lasting”.

Il sistema ha il vantaggio di mantenere inalterata nel tempo la profumazione degli ambienti. Sanyfresh, abbinato al suo refil, infatti, è in grado di mantenere inalterata la percezione di profumo per varie settimane dato che fa evaporare periodicamente (ad intervalli cadenzati e per tutta la durata del tempo prescelto e con sistema dinamico) nell’ambiente solo alcune gocce di essenza prelevata fresca dal refil e quindi non ossidata come spesso succede con altri tipi di sistema a ventola con sistema statico.

Oltre a ciò, la soluzione non riscalda l’essenza e quindi non va a modificare la composizione organolettica del prodotto dando come risultato finale la sua compatibilità ambientale e la minima invasività rispetto alla salute e al benessere di chi frequenta i locali trattati.

www.italsan.it