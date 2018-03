Rubino Chem per uno spazio pulito e piacevole ogni giorno

Incentrati sulla creazione di prodotti innovativi di alta gamma per la pulizia, Rubino Chem offre una soluzione per ogni tipo di sporco.Le principali caratteristiche richieste ad un prodotto di pulizia, sono efficacia e cura delle superfici, con i suoi prodotti l’azienda soddisfa tutti i requisiti aggiungendo l’alta qualità.

A base di Oli essenziali, tensioattivi e dotati di macromolecola mangiaodori, i formulati sono in grado di eliminare batteri, germi e microorganismi mentre lasciano uno speciale profumo in tutto l’ambiente eliminando definitivamente i cattivi odori. Utilizzabili su tutte le superfici, le trattano delicatamente grazie agli oli essenziali contenuti. Non lasciano marche, con tecnologia antipolvere, la pulizia non sarà mai più un problema.

Ecco alcuni dei prodotti in gamma:

Olez Essenza: disponibile in 19 fragranze a lunga durata. Adesso fare tutte le pulizie con un unico prodotto è possibile con il formulato superconcentrato multifunzione. Profuma, desodorizza, deterge ed igienizza, spolvera qualsiasi superficie, con azione antistatica che dirada la polvere. Ha pH neutro, la migliore soluzione per le pulizie quotidiane e straordinarie.

Deo Det: disponibile in 24 fragranze a lunga durata, pensato specialmente per i pavimenti e le superfici dure, con potere sgrassante è la soluzione ideale in qualsiasi ambiente. Utilizzabile su marmo, ceramica, klinker, linoleum anche incerato, resina, legno e parquet trattati con cere naturali o sintetiche. Ideale anche per la pulizia di superfici verticali e rivestimenti. Le superfici trattate costantemente ottengono un effetto lucido non scivolante. La sua azione pulente è profonda ed extra brillante, asciuga senza lasciare aloni. Negli ambienti verrà rilasciata l’esclusiva Essenza di casa RubinoChem.

Per conoscere tutta la gamma dei prodotti vi invitiamo a visitare il sito internet

www.rubinochem.it