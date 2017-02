Rubino Chem conquista nuovi mercati

Nuovo importante accordo di collaborazione per la Rubino Chem che, guardando sempre più oltre confine, ha ufficializzato la sua ascesa sul mercato emiratino nel corso della partecipazione alla Fiera Clean-Middle-East-Pulire 2016 tenutasi a Dubai.

Protagonista di questa edizione è stata la nuova linea di prodotti iper concentrati marchiati Rubino Chem HiMiX. La qualità si conferma l’arma vincente della strategia aziendale incentrata sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti altamente funzionali nel settore chimico. “Il segreto del successo e della conquista di quote sempre più ampie di mercato è nella qualità del prodotto, che deve essere versatile, efficace e capace di trasmettere sensazioni ineguagliabili” spiega l’amministratore unico Luigi Rubino.

L’Attuale mercato di riferimento è l’Europa che assorbe il 60% delle esportazioni seguito da Sudamerica e Asia. “Per far fronte alla forte domanda dall’estero stiamo incrementando la capacità produttiva ma non intendiamo delocalizzare. La sfida è aumentare la propria presenza in nuovi mercati europei ed extraeuropei con prodotti innovativi che colgano in modo soddisfacente le necessità dei consumatori nel mercato di riferimento” afferma Rubino.

