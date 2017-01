Res Nova S.p.A.: nuovi orizzonti e nuovi servizi

Res Nova S.p.A. svolge la propria attività nel panorama dei servizi di Facility & Energy Management, offrendo la gestione completa di tutti i servizi necessari al funzionamento di un’azienda, a qualsiasi settore appartenga, integrandosi nei processi produttivi e nel core business dei propri Clienti. Nell’azienda sono presenti 3 divisioni: i servizi generali, le manutenzioni impiantistiche e l’efficienza energetica. Tutte le attività erogate sono gestite con personale diretto; l’azienda impiega attualmente 650 dipendenti (57% donne e 43% uomini, con il 93% di contratti a tempo indeterminato ed un’età media di 41 anni). Le novità principali dell’azienda sono l’ottenimento della certificazione etica SA 8000 e l’ingresso, nella compagine societaria, di SAMSIC, gruppo multinazionale francese presente in 19 paesi in Europa con 80.000 collaboratori, 25.000 clienti ed un volume d’affari previsto per il 2017 di 2 miliardi di euro. Res Nova sarà il riferimento unico di SAMSIC su tutto il territorio nazionale italiano. Quest’importante passo, mosso nell’ottica di dare una prospettiva all’azienda, consente di intercettare la domanda di aziende internazionali e gruppi multinazionali presenti sul territorio europeo che richiedono di avere un unico interlocutore.

I trattamenti con le nanotecnologie

Le superfici trattate con le nanotecnologie rimangono protette per lungo tempo da sporco, grasso, muffe, calcare, graffiti, umidità di risalita, agenti atmosferici. La ricerca ha fatto sì che i prodotti oggi sia biocompatibili per la salvaguardia dell’ambiente, compreso nel campo alimentare.In particolare, quale nuovo core aziendale, si realizzano trattamenti applicativi, utilizzando prodotti derivanti dalle nano e micro tecnologie, per le la scivolosità dei pavimenti considerandolo così secondo la norma legislativa italiana con il D. Lgs. 81/08 Allegato IV.

Una azienda, infatti, deve essere strutturata in modo tale che non vi siano difetti tali che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori soprattutto tenendo conto dell’eventuale presenza di lavoratori disabili. Molto strada è stata percorsa dalla ricerca sulle possibilità dell’applicazione delle tecniche e prodotti nanotecnologici, questo settore, infatti, è in continua evoluzione.

www.resnovaspa.com