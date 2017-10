RCM Combo: spazza-lava-asciuga in un solo passaggio!

La combinata COMBO nasce, come tutte le grandi macchine RCM, con la guida anteriore e il contenitore posteriore.La guida “davanti” per dare all’operatore la massima visibilità, la massima precisione di lavoro e la massima sicurezza per sé e gli altri.

Il contenitore posteriore per avere la massima capacità di carico e non compromettere la visibilità. COMBO spazza come un’ottima spazzatrice con le due grandi spazzole a rulli controrotanti che caricano lo sporco grossolano trattenendo la polvere nel contenitore.

COMBO LAVA e ASCIUGA come un’ottima lavapavimenti con le stesse spazzole che lavano a fondo e il tergipavimento che asciuga.

COMBO SPAZZA-LAVA-ASCIUGA simultaneamente in un solo passaggio come un’ottima…Combinata.

Le spazzole a rullo controrotanti sono azionate idraulicamente e spazzano/ lavano qualsiasi tipo di sporco su qualsiasi tipo di pavimentazione.

Il tergipavimento è curvo per avere la massima resa nell’asciugatura.Il sistema filtrante abbatte le polveri aspirate fino alle PM10. Il sistema di nebulizzazione di acqua sulle spazzole elimina il sollevarsi di polvere da terra.

Le versioni:

COMBO SK DUAL FUEL con motore Kubota GPL-benzina

COMBO DK con motore Kubota Diesel

La resa oraria 16550m2/h

PISTA PULITA: 1655 mm

SERBATOIO SOLUZIONE: 265 litri

CONTENITORE/SERBATOIO RECUPERO: 280 litri

