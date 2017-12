Portale Ordini Ica System, un passo avanti anche online

Ica System presenta il nuovo “Portale Ordini”, il modo più sicuro e semplice di gestire gli acquisti in totale qualità e sicurezza. Facile da usare, funzionale e intuitivo, il portale permette di semplificare l’invio degli ordini, di controllare puntualmente tutti gli acquisti e di scaricare le schede dei prodotti.

In particolare, fra le funzioni ci sono quella dell’invio ordini, del controllo delle partite aperte, dello storico per periodo, prodotto, cantiere, oltre a listino personalizzato, inserimento note sulla consegna, schede tecniche e di sicurezza. E’ dunque la soluzione ideale per svariate tipologie di clienti: dall’horeca alle attività commerciali, dall’impresa di pulizia, multiservizi e servizi integrati all’industria che cerca un partner professionale e di grande affidabilità. L’accesso è possibile da pc, tablet e smartphone, ad è possibile implementare un accesso facoltativo anche ai cantieri.

Non mancano già le testimonianze entusiastiche. Come quella di Silvia, addetta amministrativa: “Da quando uso il portale mi trovo molto bene in quanto mi ha agevolato parecchio il lavoro, visto che rimane lo storico per ogni cliente”. O di Marco, responsabile di cantiere: “Il processo degli ordini è più veloce e semplice. Lo trovo comodo ed efficiente”.

