Per il 2017 Orma… gioca il poker!

Per l’anno appena incominciato Orma punta sul prodotto. Anzi, su un poker di prodotti vincenti che comprende gli insetticidi Mastercid Micro e Cifum 7.2, l’erogatore d’esca di ultima generazione Fusion Box e la nuova versione della trappola lumina Fly Barrier.

Quest’ultima è disponibile in diverse tinte, grigio, rosso e nero ma su richiesta si possono avere in qualsiasi altro colore. Ideale per bar, ristoranti ed in tutte le attività aperte al pubblico.Fly barrier è interamente costruita in Italia, e può vantarsi di una estetica curata e raffinata, una qualità che non teme confronti e di una facile e veloce manutenzione. I neon e la piastra collante sono facilmente sostituibili in pochi secondi senza bisogno di rimuovere la trappola. Fly Barrier è conforme alle normative sull’igiene degli alimenti (HACCP).

Inoltre, a Disinfestando – Pest Italy 2017 (stand 13), l’azienda di Torinese presenterà una serie di novità tutte da scoprire, per il disinfestatore professionista.

www.ormatorino.com