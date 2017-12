Papalini 2.0 per la GDO

Con due livelli, 220 negozi, 98mila mq di Gla, un cinema multisala, un parcheggio da 7500 posti, oltre a spazi per la collettività, la ristorazione, l’intrattenimento e i servizi e un ipermercato da 24mila metri quadrati, il centro commerciale Roma Est, lo “shopping delle Meraviglie” a due passi dal Grande Raccordo Anulare, è uno dei più grandi complessi di Gdo d’Italia.

“Abbiamo 10 milioni e mezzo di visitatori ogni anno -dice il direttore Marco Torresan, della Società Savills Larry Smith Italia, che gestisce e commercializza il Centro Commerciale fin dalla sua apertura- “e la pulizia è il nostro primo biglietto da visita”. Ma tenere pulita una struttura complessa con un traffico tanto imponente non è semplice. “I maggiori problemi riguardano gli spazi di servizio come i bagni”.

E qui entra in scena Papalini Spa, che svolge il servizio di pulizia con un’organizzazione avanzata: fiore all’occhiello è il sistema (anonimo, per questioni di privacy) di controllo dei passaggi basato sul Qr code: il personale, quando passa in determinati punti, attiva il lettore Qr su smartphone e tablet e segnala il passaggio, in modo tale che la direzione, e l’impresa stessa, possano avere sempre sotto controllo lo stato dei lavori: quante volte è avvenuto il passaggio, quanto tempo è durato. Un sistema analogo è utilizzato per monitorare lo stato igienico dei bagni: con un sistema di “contapersone” si può capire quanti utenti abbiano usufruito delle toilettes, quindi quale sia lo stato igienico delle stesse, e se ci sia bisogno di passaggi o di interventi. Sempre nei bagni è stato installato un totem con un questionario di customer satisfaction evoluto che non si limita a una semplice valutazione del servizio, ma chiede al cliente di indicare le criticità riscontrate.

www.papalinispa.com