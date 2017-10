OXIPUR e ZERO, un anno ricco di novità, nate dalla ricerca e dall’innovazione di Sutter Professional

Sempre di più la mission di Sutter Professional consiste nel coniugare lo sviluppo di formule altamente performanti, nel rispetto della natura e degli individui, grazie anche alla premiata linea ZERO, un’evoluzione naturale della gamma lanciata nel 2015, e a Soft Power Caps Sensitive, a completamento della linea Oxipur per lavanderie professionali.

Il 24 maggio nell’ambito della XXIII edizione di “Pulire”, fiera internazionale della pulizia professionale, Sutter Industries S.p.A è stato decretato vincitore del “Premio Nazionale Ecolabel UE 2017”, per l’innovazione ambientale introdotta nell’Ecolabel UE con la nuova linea Zero.

Oggi Zero e Zero Extra rappresentano, nel settore Professional, la linea di prodotti a base vegetale più completa, in grado di soddisfare, con efficacia e nel rispetto dell’ambiente, ogni esigenza di pulizia richiesta dal mercato (www.zero.sutterprofessional.com).

OXIPUR invece, è la linea di prodotti per la Lavanderia Professionale di Sutter Professional, le Case di Cura, gli Hotel, le Comunità e le Aziende Sanitarie.

Una gamma completa di detergenti, additivi e ammorbidenti, per sistemi di dosaggio automatico e manuale, con nuove profumazioni e formule innovative.

Tutti i prodotti sono altamente performanti ed eliminano ogni tipo di macchia senza intaccare i tessuti o alterare i colori, per un’azione efficace e delicata allo stesso tempo.

Anche in questa linea Sutter innova con cuore “green”. Clean Active, Degre Plus, Alka Plus, Control Power, Oxy Active e Per Active sono infatti conformi ai CAM.

Disponibile da ottobre anche il nuovo Oxipur Stainbuster additivo smacchiante in polvere in confezioni da 1kg.

SOFT POWER Caps è l’ammorbidente concentrato, studiato per il lavaggio automatico di qualsiasi tipologia di tessuto, anche il più delicato. Dona una piacevole morbidezza ai tessuti e grazie alla sua formulazione innovativa, con speciali micro-caps brevettate, rilascia una piacevole e duratura profumazione anche dopo l’uso dell’essiccatore o durante la stiratura. Disponibile in due varianti di profumo. La variante Sensitive è, in più, dermatologicamente testata ed adatta anche per le pelli più sensibili.

Enzy Extra è il detergente completo enzimatico. La sua formula profumata e concentrata, senza fosfati e con materie prime ecocompatibili, entra in profondità nei tessuti e rimuove efficacemente ogni tipo di sporco, anche quello più ostinato, permettendo di ottenere biancheria pulita a fondo. Particolarmente efficace a basse temperature, Enzy Extra rispetta qualunque tipo di tessuto e offre il massimo risultato se utilizzato con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.

Dalla costante attenzione all’ambiente di Sutter nasce Alka Plus: il detergente alcalino, a basso impatto ambientale, con limitato utilizzo di tensioattivi. Grazie al contenuto di fosfati inferiore al minimo consentito, Alka Plus rispetta i criteri ambientali minimi (CAM) ed è perciò l’ideale per eliminare lo sporco standard, con un occhio di riguardo per il mondo in cui viviamo.

Nel canale You Tube di Sutter Professional si possono trovare alcuni video “Oxipur Experience” realizzati in collaborazione con il Laboratorio R&D per illustrare gli importanti plus della gamma.

