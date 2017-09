Nuova Maxima di Fimap: come la qualità può ridurre i costi del pulito

Maxima è il più recente prodotto della filosofia #thisisfimap, una lavasciuga pavimenti che colpisce subito per il suo design raffinato e che sorprende ancora di più per le prestazioni.

È stata progettata per soddisfare i criteri della nuova filosofia e rendere al cliente tutti i benefici che ne derivano. Primo fra tutti, ridurre i costi del pulito. Maxima è una macchina robusta, fatta per durare, realizzata con materiali e componenti di qualità, che aumentano l’affidabilità nel tempo e la resistenza a guasti e urti.

È comoda da utilizzare: la semplicità è la chiave per ottimizzare i tempi di intervento e ridurne i costi. Aiutando l’operatore nelle fasi di preparazione, utilizzo e manutenzione della macchina si eliminano i tempi passivi e si risparmia tempo. Per questo sono state studiate diverse soluzioni per agevolare le varie fasi. Dalle più tecnologiche, come i video tutorial integrati che eliminano i tempi di formazione, alle più semplici come il codice colore che consente di individuare a colpo d’occhio le parti che necessitano di manutenzione a fine intervento.

La tecnologia diventa un fattore strategico per migliorare le prestazioni, aumentare la sicurezza e la produttività: tutto questo è possibile grazie ai sistemi iD – intelligent Drive ed FFM – Fimap Fleet Management. Il primo include programmi per aumentare la forza lavante, o per risparmiare risorse quando serve e programmi a zona per differenziare i parametri di pulizia secondo le aree da pulire, eliminando gli sprechi e assicurando di raggiungere sempre il risultato desiderato. Il secondo, tramite l’app My.Machine, consente di valutare in modo più accurato le prestazioni, fornendo informazioni sull’utilizzo effettivo delle macchine, sul loro stato di salute, i consumi e l’impatto ambientale.

Infine Maxima offre il massimo della flessibilità in termini di allestimento. Ora è finalmente possibile creare la propria lavasciuga pavimenti ideale. È disponibile nelle versioni lavante, lavante-spazzante e orbitale, e nei modelli base, Pro e Plus. La si può personalizzare con ulteriori accessori che si possono scegliere in base alle proprie esigenze, tra cui: la lancia di aspirazione, la pistola per la pulizia dei serbatoi, il sistema di riciclo dell’acqua e i fari a led.

www.fimap.com