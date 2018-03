Novità Orma

Orma ha aggiunto nella sua gamma alcune novità molto interessanti per il settore disinfestazione. Le infestazioni mediate da roditori sono un grande classico del settore pest control, tra le novità del 2018 presentate si possono annoverare una nuova gamma di attrattivi spray e liquidi. Disponibili in tre differenti aromi: anice, nocciola e pesce in entrambe le formulazioni.

Novità nel campo del controllo delle zanzare e della lotta antilarvale è l’aggiunta a catalogo di AQUABAC, un larvicida a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis altamente selettivo e di impatto nullo sull’ambiente e sulle altre specie, in particolare totalmente innocuo per persone ed animali. Impiegandolo nel trattamento delle caditoie e degli accumuli d’acqua, non permette la proliferazione delle zanzare stesse, essendo tossico per lo stadio larvale di queste ultime.

Le trappole luminose permettono di effettuare sia un’attività di monitoraggio degli insetti volanti, sia una costante cattura degli stessi in ambienti chiusi. Il nuovo modello Flycontrol da 30W con installazione a parete e grado di protezione elettrica IP65 garantisce tale protezione anche in ambienti ad elevata umidità o con particolari condizioni di polverosità ottimizzando capacità di cattura e facilità di manutenzione.

Lo sviluppo di una nuova linea di attrattivi per vespe e drosofile ne consente l’attività di monitoraggio e di cattura all’interno delle apposite trappole riutilizzabili, senza l’impiego di principi attivi di sorta.

Per concludere segnaliamo l’inserimento di una linea di trappole per la cattura massale dei bruchi di processionaria, specie problematica per la sua ampia diffusione e le caratteristiche urticanti della fase larvale. Questo nuovo modello di trappola può essere impiegato in affiancamento alle trappole a feromoni per la cattura degli stadi adulti, consentendo così il controllo mirato dell’infestante nei diversi stadi vitali limitando il numero dei trattamenti da effettuare.

