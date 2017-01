Novità da Sutter Professional

Sutter Professional si presenta all’appuntamento con il 2017 con alcune novità che vogliono essere solo un piccolo assaggio di quello che saranno i piatti forti che verranno presentati in fiera a Verona per il consueto appuntamento con il Pulire, che quest’anno prevediamo sarà sempre più Social e Green.

Oltre all’estensione di formato per la punta di diamante Multigienic, sgrassante disinfettante per la pulizia di tutte le superfici (PMC n. 18795), che sarà disponibile anche nel formato in tanica da 5kg e al nuovo Xtra-CALC Ecolabel in formato 500 ml con il nuovo trigger schiumatore e con una formula super performante e certificata Ecolabel, in rampa di lancio anche un’importante novità per la gamma OXIPUR lavanderia.

Presto disponibile una nuova profumazione, in aggiunta a quella esistente, per uno dei prodotti che più ha avuto successo nella gamma, Soft Power Caps, ammorbidente micro-incapsulato. Oltre alla nuova profumazione, il nuovo ammorbidente, che si chiamerà Soft power Caps Sensitive e che sarà disponibile in tanica da 20 litri, essendo dermatologicamente testato e senza allergeni, sarà adatto per pelli sensibili come quelle dei neonati e delle persone anziane.

Tutte le novità vengono inoltre comunicate sui principali social networks, con progetti in continua evoluzione: la pagina Facebook Sutter Professional Official, animata dall’atteggiamento ecosostenibile Sutter, permette di seguire e condividere le novità Sutter Professional, insieme al canale You Tube dove la pagina dedicata (Sutter Professional Official) raccoglie i video del mondo Sutter Professional.

Oltre alla parte di social network, sono in continuo sviluppo strumenti di comunicazione digitale che possono essere grandi alleati nel business. Sutter Academy (www.sutteracademy.com) è uno di questi: una piattaforma web per realizzare preventivi per progetti tecnici. Uno strumento di servizio sicuramente molto utile nel canale professionale così come continuano ad esserlo il sito web (www.sutterprofessional.it) e il catalogo su app, disponibile su sistema Android e dispositivi iPad, per differenti Paesi nel mondo.