Non solo vendita: il valore del servizio Tremand

Oggi più che mai è importante, per un distributore, il valore aggiunto del servizio. E’ questo che qualifica un vero dealer professionale, ed è questo che le imprese cercano: oltre, naturalmente, alla qualità dei prodotti e delle soluzioni offerte. Ebbene, tutto questo si sintetizza in Tremand.

L’azienda guidata da Luigi Mandressi, con sede alle porte di Milano, oltre a fornire i migliori prodotti, macchine e sistemi professionali per la pulizia, offre alle imprese il supporto di una consulenza qualificata e costante, con affiancamento, assistenza, predisposizione di piani mirati di pulizia e formazione a tutti i livelli.

I prodotti Tremand sono adatti a risolvere tutte le problematiche igieniche, e comprendono prodotti chimici, detergenti industriali, saponi industriali, disinfestanti, detergenti di produzione propria, igienizzanti, detergenti per ristoranti, detersivi per pavimentazioni speciali, articoli per lucidare, detersivi per ogni superfici.

Tremand, insomma, è sinonimo di qualità e servizio: l’attenzione prestata alla scelta e alla formulazione dei prodotti, sia di produzione interna che di marche note nel settore, garantiscono risultati eccellenti nei diversi impieghi. Molto apprezzato è anche il noleggio dei macchinari e il servizio di assistenza tecnica multimarca, che completano il quadro dei requisiti che fanno di Tremand un’azienda in grado soddisfare ogni tipo di esigenza.

www.tremand.com