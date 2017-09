MICROTEX DURA+ … Nessuna cucitura, nessun punto debole

“Quel che non c’e’ non si rompe”, diceva agli inizi del ‘900 Henry Ford riferendosi alle sue automobili. La stessa filosofia può essere applicata ad un semplice panno per la pulizia.

MICROTEX DURA+ è un classico panno in microfibra tessile, nuovo nato nella categoria delle microfibre tessili, con un’interessante lavorazione, invisibile ma vantaggiosa: il taglio ad ultrasuoni (sonic®)

Grazie a questa tecnologia durante la fase di taglio il bordo viene contestualmente “sigillato”. Facendo così a meno del successivo processo di cucitura dell’orlo finalizzato ad evitare la sfilatura.EUDOREX, da sempre innovativa nelle microfibre, oggi possiede un impianto per realizzare il panno “finito”, partendo dal rotolo.

I vantaggi nell’aver sostituito il classico orlo cucito, con un più accattivante e moderno taglio ad ultrasuoni sono principalmente 3:

Il panno risulta incredibilmente maneggevole. Il bordo cucito pesa a e irrigidisce il panno.

Il bordo non sfilaccia, quindi resiste di più ad usura e lavaggi intensivi

Prezzo: molto competitivo grazie al converting automatizzato made in italy.

Curiosi di provarlo ? Mandate una mail a professional@eudorex.it

o visitate www.eudorexpro.it