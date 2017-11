LB4 Superleggera, è la nuova aspirapolvere spallabile Lindhaus

Arriva da Lindhaus una grande novità per il mercato della pulizia professionale. La nuova aspirapolvere spallabile LB4 Superleggera, presentata in anteprima a settembre scorso al CMS di Berlino e a ISSA Las Vegas, possiede caratteristiche di sicuro interesse. Pratica, leggera e di grande versatilità, grazie ai soli 3,8 kg. di peso per il modello nella versione elettrica (LB4 Electric Superleggera) e 4,9 kg. inclusa la batteria nella versione senza fili (LB4 L-ion Superleggera). Ideale per la pulizia di ogni tipo di pavimento, è dotata della spazzola universale brevettata Lindhaus M28R, con setole montate al centro autopulenti, che garantiscono un’aspirazione perfetta a 360°.

Uno dei punti di forza della LB4 Superleggera è senz’altro la sua versatilità. Grazie a un pratico design e alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente trasformata in un aspirapolvere a carrello applicando l’apposito kit composto da 4 ruote pivottanti. Solo la versione elettrica può essere dotata di elettrospazzola Lindhaus PB12e completa di kit tubi elettrificati ad innesto rapido senza cavi esterni per essere trasformata in un battitappeto con funzione di lavaggio a secco.

Il risparmio energetico è un altro dei punti di forza di questa macchina che assicura consumi estremamente bassi. Solo 400W per la versione a batteria e 700W per la versione elettrica, di classe energetica “A”. Quanto alle speciali batterie agli ioni di Litio, la capacità è estremamente elevata: 36V-6Ah e consente di lavorare almeno 30 minuti. Facilmente sostituibile in pochi secondi, senza utilizzo di attrezzi, la batteria può essere ricaricata in 90 minuti e dura per 800 cicli di ricarica.

