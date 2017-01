LavorHyper: “Più che prodotti, soluzioni a problemi”

Un altro anno con il segno più. Anche questo 2016 appena finito è, come da tradizione tempo di bilanci, che sono di nuovo positivi. Siamo in casa LavorHyper, il brand di Lavorwash Group che offre agli specialisti del cleaning prodotti dedicati, altamente professionali. Il brand LavorHyper presenta soluzioni studiate ad hoc per le esigenze di un settore estremamente specializzato e mette a frutto l’esperienza e il know-how maturati in oltre quarantanni di attività dall’azienda mantovana. Il responsabile Marketing Dante Rossetti si dichiara soddisfatto: “Nel 2017 lanceremo una nuova lavasciuga uomo a terra, Dynamic: una macchina completa, molto pratica da utilizzare, ideale per l’industria e per la GDO. Inoltre stiamo sviluppando alcuni sistemi di pulizia a vapore per la sanificazione di ambienti dell’industria alimentare o, più in generale, laboratori di trasformazione, come nel caso della GDO.I prodotti LavorHyper sono affidabili, di alta qualità, pratici da usare che permettono un notevole risparmio di tempo nelle operazioni di pulizia giornaliera e anche per le pulizie di fondo. Offriamo assistenza sia prima dell’acquisto, con un prodotto fatto ad hoc per i clienti, sia assistenza post vendita, collaborando con Centri di Assistenza in tutta Italia.Con la nuova lavasciuga pavimenti compatta Dynamic, Lavorwash propone uno strumento robusto, affidabile, molto agile e accessibile che offre massima efficacia nel mantenere il pavimento pulito e asciutto. Solo un pulsante e si è pronti a lavorare, senza leve complicazioni o regolazioni di cui preoccuparsi: scorrevolezza, manovrabilità in aree congestionate e pulizia con entrambi i bordi della spazzola anche in angoli difficili da raggiungere. Riduzione di fermi macchina improduttivi grazie all’interruzione automatica dell’erogazione soluzione, arresto spazzola e auto stop riempimento acqua.”

