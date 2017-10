La proposta KIehl per gli alberghi

Le strutture alberghiere , per richiamare a se un maggiore interesse , hanno sviluppato una proposta articolata in svariate attività , pertanto le strutture alberghiere sono in grado di proporsi in differenti modalità.

Sia che si tratti di semplici strutture sia di alberghi di alta categoria, l’obbiettivo è di garantire un alto livello igienico a garanzia degli ospiti.Le esigenze architettoniche ,i materiali di costruzione ricercati e l’ampio servizio offerto, richiedono una particolare attenzione per la scelta di prodotti adeguati, igienicamente delicati per le superfici, sicuri e che garantiscano una efficacia di prestazione.

Kiehl , per rispondere alle esigenze descritte, si è impegnata in un progetto di sviluppo per il settore alberghiero, inserendo una linea di prodotti altamente efficaci.Con Kiehl è possibile una perfetta pulizia , manutenzione ed igiene professionale nelle varie ambientazioni, dalla camera alla lavanderia passando dalla cucina all’area benessere.

L’ampia proposta di servizi degli Hotel maggiormente strutturati, vanno a toccare differenti ambientazioni e conseguenti necessità e per questo riteniamo che affidarsi ad un giusto consulente in ambito igienico, sia una corretta valutazione. Kiehl propone una linea di prodotti con certificato Ecolabel, altamente efficace , economici in uso e delicati per superfici ed ambiente.

Utilizzando i prodotti in concentrato ed abbinati a semplici sistemi di diluizione o dosaggio, Kiehl garantisce un risultato sicuro ed economico.

www.kiehl-group.com