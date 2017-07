La forza pulente a impatto zero: l’evoluzione naturale della gamma

La mission di Sutter Professional consiste, da sempre, nel coniugare lo sviluppo di formule altamente performanti nel rispetto della natura e degli individui.

Il 24 maggio nell’ambito della XXIII edizione di “Pulire”, fiera internazionale della pulizia professionale, Sutter Industries S.p.A è stato decretato vincitore del “Premio Nazionale Ecolabel UE 2017”, per l’innovazione ambientale introdotta nell’Ecolabel UE con la nuova linea Zero.

La percezione dell’utilizzatore di prodotti chimici professionali è che un prodotto di origine vegetale non abbia le stesse performance di un prodotto tradizionale.

Sutter, attraverso la ricerca e la condivisione del concetto di Natural Force con i più importanti produttori mondiali di materie prime, è riuscita ad ottenere un risultato eccellente, certificato da laboratori di analisi accreditati ISO 17025.

La licenza Ecolabel ( www.sutter.it/it/certificazioni ) presente sulla maggior parte dei prodotti ZERO, è sinonimo di rispetto dell’ambiente ed efficacia testata nei confronti dei leader di mercato con capacità di rimozione dello sporco uguale o superiore. I prodotti che non sono Ecolabel sono invece certificati CAM. In gamma è presente anche un disinfettante naturale pronto all’uso a base di acido lattico.

Oggi Zero e Zero Extra rappresentano, nel settore Professional, la linea di prodotti a base vegetale più completa, in grado di soddisfare, con efficacia e nel rispetto dell’ambiente, ogni esigenza di pulizia richiesta dal mercato.

ZERO, la linea che non teme confronti!

www.zero.sutterprofessional.com