ISAL 6000: spazzatrice “meccanico-aspirante” per la pulizia urbana ed industriale

La spazzatrice “meccanico-aspirante” 6000 di Isal, da oggi disponibile anche nella nuova versione euro 6, è la macchina ideale per lo spazzamento stradale in aree urbane ed extraurbane, porti e aeroporti e per le pulizie di aree industriali di grandi dimensioni come fonderie, cementifici e acciaierie.

Il pannello di controllo è di facile lettura e immediato utilizzo grazie al cruscotto “touchscreen” con sistema Can Bus il lavoro dell’operatore risulta molto più semplice.Questa macchina è inoltre dotata di un sistema brevettato per il controllo e la regolazione idraulica della pressione della spazzola centrale, il Clever Detective System, che ne consente l’uso anche in presenza di dossi e pavimentazioni irregolari.

Una terza spazzola laterale, azionata direttamente dall’operatore dalla cabina tramite joystick, può lavorare su entrambi i lati della macchina e consente uno spazzamento ancora più efficace.

Le spazzole laterali sono dotate di un sistema di abbattimento polveri con impianto idrico e serbatoio di 500 lt; un tubo flessibile consente inoltre di effettuare una pulizia completa anche nelle zone difficilmente raggiungibili dalla macchina. Caratteristica che rende questa macchina unica è la possibilità di svuotare il contenitore in quota, ad un’altezza massima di 2400 mm, direttamente nelle isole ecologiche dedicate.

www.isalsweepers.com