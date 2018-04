In prima linea per l’ambiente con i prodotti green di Filmop

Dalla sua fondazione ad oggi Filmop ha intrapreso un chiaro percorso di crescita all’insegna della salvaguardia ambientale, raggiungendo una serie di risultati concreti e certificati volti a ridurre l’impatto sull’ecosistema.

L’azienda veneta pone un particolare occhio di riguardo alla realizzazione di soluzioni sostenibili per il settore sanitario, sostenendo con fermezza il rigore sugli standard igienici minimi delineato nei CAM sanitari. A riprova di ciò, Filmop offre una vasta gamma di prodotti che favoriscono le diverse procedure di pulizia e disinfezione, garantendo nel contempo un alto livello di igiene ed il rispetto della sostenibilità.

Le soluzioni Filmop conformi ai CAM sanitari comprendono l’ampia gamma di microfibre riutilizzabili con dTex ≤ 1 che limitano l’utilizzo di acqua ed il chimico, l’innovativo dosatore Equodose che permette di controllare il grado di impregnazione di ciascun panno diminuendo la discrezionalità degli operatori ed una vasta scelta di carrelli completi di secchi con colorazioni differenti e realizzati con alte percentuali di plastica riciclata e certificata.

Filmop offre, inoltre, soluzioni in linea con le specifiche tecniche premianti in ambito sanitario: il sistema di pre-impregnazione con i secchi ermetici Top-Down ed il sistema di lavaggio e disinfezione con il dosatore Unilav sono realizzati in un’ottica sostenibile in quanto permettono entrambi di ridurre il consumo di acqua.

