ICEFOR introduce un nuovo allestimento aerosol per il disinfettante Bromsopray

Il noto ed affermato prodotto disinfettante multiuso per superfici e tessuti dell’azienda magentina oggi viene proposto anche nella versione aerosol (BATTERICIDA -FUNGICIDA – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. N 18898). Bromospray aerosol è consigliato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili e tessuti (materassi, cuscini, tende, divani , tappeti , moquette , ecc ) attrezzature e strumentario in genere.

Indicato per la sanificazione di pattumiere, telefoni , tastiere , telecomandi , condizionatori e loro filtri.E’ disponibile in formula neutra senza profumo, indicata quindi per il settore alimentare, e nella formula profumata “Freschezza marina” o “ Freschezza balsamica” per tutti gli altri utilizzi.

Inizialmente i formati in bombola sono due, un 150 ml ed un 400 ml con doppia possibilità di erogazione: spray e svuotamento totale o autosvuotamento. In quest’ultima versione il prodotto è particolarmente adatto al trattamento di ambienti chiusi in ambito sanitario (camere di degenza o di visita), alimentare e anche domestico (auto, locali pattumiera, scarpiere, ecc..).

Bromospray rimuove i cattivi odori provenienti da cibo , muffa , umidità , fumo e grazie al contenuto di un agente antiossidante non intacca i metalli. La sua neutralità lo rende adatto a qualsiasi tipo di materiale accentuandone la lucentezza finale . Bromospray è stato testato su batteri gram-positivi quali Staphilococcus aureus e Enterococcus hirae e su batteri gram-negativi quali Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.E’ inoltre attivo su funghi, lieviti e muffe e la sua attività è stata testata su Candida albicans e Aspergillus niger.Bromospray, ha inoltre superato il test di attività nei confronti della Listeria monocytogenes, batterio che si trova facilmente nel suolo e nell’acqua e che di conseguenza contamina gli ambienti confinati dove l’uomo vive.

Questo disinfettante versatile ha superato anche il test di attività nei confronti della Legionella pneumophila pericolosa specie di batterio gram negativo che soggiorna soprattutto negli impianti di condizionamento, dove trova le condizioni ideali per vivere e svilupparsi.

