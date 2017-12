I classici asciugamani Tork piegati a V ma migliorati

Per anni gli asciugamani Tork piegati a V hanno garantito la perfetta combinazione tra la qualità e il prezzo. Ma si può sempre fare meglio. Ecco perché hanno migliorato la gamma di asciugamani piegati a V, aggiungendo una nuova goffratura a foglia con logo Tork, creando così un elegante effetto che rende l’asciugamano ancora più morbido. Per essere sicuri che i clienti non solo vedano, ma anche percepiscano la qualità.

I vantaggi di Tork Asciugamani piegati a V



Nuova goffratura a foglia con logo Tork, che rende gli asciugamani ancora più morbidi al tatto, per un’asciugatura ancora più confortevole

La dispensazione singola aiuta a controllare i consumi e a promuovere le buone pratiche igieniche

Diventa più facile, per gli addetti alle pulizie, scegliere la giusta ricarica all’interno dell’ampio assortimento di asciugamani piegati a V

Stesso numero di asciugamani per collo: non cambia nulla oltre alla nuova goffratura

Packaging Tork Easy Handling™: più facile e pratico da trasportare, aprire e smaltire.

www.tork.it