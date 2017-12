Gruppo A2A e Tenax international : il cleaning e’ a zero emissioni

Con l’introduzione del Green Public Procurement e l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti, finalmente la qualità dei servizi di spazzamento urbano diventa sempre più anche esigenza di riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi impiegati, in modo che questi non siano solo efficienti e prestazionali, ma consentano di lavorare senza inquinare l’ambiente cittadino con gas nocivi, polveri e rumore.

La risposta a questa esigenza impone un cambio radicale nella visione dei servizi, che passa inevitabilmente per la scelta di veicoli e tecnologie di nuova concezione.Il gruppo milanese A2A, la maggiore multiutility italiana, ha da tempo avviato questo percorso trovando in Tenax International un interlocutore preparato, specializzato in soluzioni di spazzamento ad emissioni zero.

E’ del 2016 la prima consegna di una spazzatrice full-electric modello ELECTRA 2.0 ad AMSA Milano per lo spazzamento del Comune di Pioltello. I significativi risultati ottenuti hanno confermato l’interesse della multiutility milanese per le macchine Tenax. Nel 2017 sono salite a tre le spazzatrici di questo modello prodotte da Tenax International, che lavorano sulle strade lombarde, con l’entrata in servizio di due nuove unità, commissionate da Linea Gestioni, una per la città di Lodi, l’altra per la città di Crema.

Dotate unicamente di motori elettrici e batterie di ultima generazione, le spazzatrici da 2 metri cubi Electra 2.0, sono le sole macchine sul mercato a muoversi e lavorare senza l’utilizzo di motore termico e/o impianti idraulici, per uno spazzamento urbano ad impatto zero sull’ambiente ed una significativa riduzione dei costi di gestione e mantenimento.

www.tenaxinternational.com