Green Line di Alca Chemical: per un pulito sostenibile

Le norme sui Cam diventano sempre più stringenti, e le aziende più attente sono già in grado di offrire alle imprese i prodotti giusti per garantire “servizi sostenibili”. E’ il caso di Alca Chemical, che ha investito molto in questa direzione ed oggi presenta, accanto a una gamma Ecolabel, anche la “Green Line”, una serie di prodotti rispondenti ai requisiti richiesti dal Gpp.

Vediamoli uno per uno iniziando da Grinta Cam, sgrassatore specifico per le pulizie di fondo che può essere utilizzato anche come manutentore. Proseguiamo con 2000 Cam, miscela alcalina con tensioattivi in base acquosa e cosolventi, idonea per la rapida rimozione dello sporco grasso. Stripsi Cam è un composto a base alcalina attivo sui film cerosi rimovibili: si tratta di uno sgrassante superattivo che agisce a fondo su tutte le superfici non verniciate. Veniamo a Tergilux Cam, un superconcentrato per pavimenti. Esalta la brillantezza delle superfici, non necessita di risciacquo ed ha un gradevole profumo di lavanda: anche le profumazioni, naturalmente, sono totalmente rispondenti ai requisiti di legge. Bicacide Cam è un composto ad elevata concentrazione di sostanze acide formulato per le incrostazioni ferruginose, di ossidi, depositi calcarei e salnitro. Agisce velocemente e si risciacqua con facilità, ed è indicato per il trattamento delle superfici metalliche e come disincrostante delle superfici lavabili.

Cerlav, invece, emulsione acrilica per la protezione dei pavimenti, crea un sottile strato protettivo lucido, senza striature e antisdrucciolo. Poi ci sono le Alcaps, miscele concentrate di tensioattivi e cosolventi confezionate in bustine idrosolubili monodose per ottenere una soluzione molto profumata pronta all’uso idonea alla pulizia dei pavimenti, dei vetri e dei bagni. Non ultimi vengono i prodotti Ecolabel Vetri, Pavimenti e Sgrassatore.

