Falpi, anche in hotel un “made in Italy” di qualità

L’esperienza non è acqua: grazie al know-how maturato in trent’anni di attività nel mondo del cleaning professionale nel 2015 Falpi ha deciso di lanciare sul mercato una linea di carrelli specifici per l’hotel.

I carrelli Solight di Falpi hanno una particolarità che non va sottovalutata: infatti non sono derivati dai carrelli del cleaning, ma sono una gamma di prodotti di nuova concezione progettati ad hoc per soddisfare le esigenze di strutture alberghiere di alto livello (parliamo di strutture a quattro/cinque stelle), dove nessuna operazione viene lasciata al caso.

L’eleganza è stata fin dalla fase progettuale al centro dell’attenzione di Falpi, ma anche la funzionalità deve essere assicurata, insieme all’affidabilità, all’ergonomicità e alla semplicità di utilizzo. In questi carrelli un’estetica particolare, caratterizzata da un design raffinato e discreto, si unisce ad una eccezionale robustezza e manovrabilità, caratteristiche essenziali per espletare il servizio di housekeeping in modo impeccabile.

Il grande numero di possibili configurazioni dà ai rivenditori ed ai clienti finali (hotels) la possibilità di ottenere un carrello “su misura” e costruito in piena autonomia.

La linea Solight Housekeeping si articola in diversi modelli, adattabili e personalizzabili a seconda delle singole esigenze della struttura. Si passa dai modelli più compatti, economici ma robustissimi e dotati di una buona capacità di carico, alle soluzioni intermedie, con cassetti, accessori e serrandine per la massima discrezione, ai carrelli “top di gamma” personalizzabili ed equipaggiabili con ogni tipo di accessorio.

Non mancano modelli che permettono di personalizzare la raccolta della biancheria, e che possono essere forniti anche con coperchio superiore di chiusura.

