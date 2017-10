Esca insetticida in gel per il controllo delle blatte

KELT GEL ULTRA è un insetticida pronto uso formulato sotto forma di esca alimentare in gel per il controllo di tutte le specie di blatte: Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Supella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca.

L’originale combinazione di due principi attivi all’interno della stessa formulazione permette un controllo completo di blatte, maschi e femmine di tutte le età: adulti e stadi giovanili. KELT GEL ULTRA è formulato con sostanze alimentari ad alta appetibilità in grado di attirare gli insetti presenti nel raggio di qualche metro e di stimolarne l’alimentazione.

Il formulato una volta applicato mantiene le sue caratteristiche chimico-fisiche di stabilità e plasticità, non cola se applicato su superfici verticali, non macchia, mantiene il grado igrometrico (quantità di acqua) iniziale per molte settimane (l’acqua è elemento essenziale per attirare le blatte).

KELT GEL ULTRA è un’esca insetticida pratica e sicura nell’utilizzo: l’esca è facilmente applicabile in qualsiasi momento della giornata; l’operazione può essere fatta in presenza di persone e non richiede l’aereazione dei locali né la pulizia degli stessi al termine del trattamento.

E’ inodore e non macchia le superfici. Contiene una sostanza amaricante, denatonium benzoate che ne riduce il rischio d’ingestione accidentale da parte di persone o animali

