Ecologia Soluzione Ambiente a Rimini con “2Side System”

Ecologia Soluzione Ambiente Spa si presenta ad Ecomondo 2017 con l’obiettivo di consolidare la leadership nel proprio segmento di mercato. La continua ricerca di soluzioni tecnologiche, rivolte all’interconnessione utente-gestore, rende l’esperienza di ESA pionieristica nella realizzazione di obiettivi ambientali, caratterizzati da alti valori in termini di efficienza, equità e soddisfazione.

Modello di punta nello stand ESA, il nuovo sistema dedicato alla raccolta dei rifiuti “2Side System”. Frutto della partnership con la spagnola Contenur, il sistema prevede l’utilizzo di un camion allestito con gru robotizzata a monitoraggio remoto e carica bilaterale, controllabile da un singolo operatore. L’apporto dei cassonetti in polietilene a questa tecnologia rende oggi 2Side System uno dei sistemi più evoluti presenti sul mercato. Tale sinergia tecnica e commerciale fra le due aziende, è la soluzione ideale per tutte le multiutility che intendono rivolgersi ad un unico interlocutore per sviluppare, migliorare e monitorare la gestione logistica della raccolta dei rifiuti. 2Side System si distingue per tempi di raccolta molto rapidi, compresi tra 80 e 90 secondi, questo si traduce in un risparmio notevole in termini economici per le imprese impegnate in questa attività.

Ad Ecomondo 2017 verrà presentata inoltre l’isola ecologica “Go-Go”, sistema in grado di gestire la raccolta differenziata locale tramite bocchette di conferimento automatizzate. L’apertura di quest’ultime può essere attivata tramite l’utilizzo di tessere nominative appositamente abilitate o attraverso il tesserino sanitario, questo permette alle multiutility di monitorare ed incentivare in modo proattivo le diverse strategie ambientali. Efficiente e polifunzionale, Go-Go è inoltre da considerarsi un efficace strumento di comunicazione. I pannelli esterni possono essere personalizzati adattandosi ad ospitare qualsiasi messaggio pubblicitario.

L’utilizzo di energie pulite caratterizza ormai da tempo l’operato di ESA. T-Cargo, ultimo nato in ordine di tempo, con particolare attenzione a T-riciclo, è il primo veicolo fotovoltaico a pedalata assistita progettato dall’azienda e oggi attivamente impegnato nel campo della raccolta rifiuti nei centri urbani. Viene in questo modo incentivata la mobilità eco-sostenibile a vantaggio dell’ambiente e dei cittadini di tutto il mondo.

