Dulevo international, a Ecomondo menzione all’innovazione per la spazzatrice stradale elettrica

Un bilancio molto positivo per la partecipazione a Ecomondo 2017 di Dulevo International, il maggiore produttore italiano e tra i primi a livello mondiale nella pulizia industriale e urbana.

Nell’ambito dell’iniziativa Eco0Innovazioni, in collaborazione con Ecofuturo, D.zero2, la prima spazzatrice stradale elettrica al 100% di Dulevo International, ha ricevuto una menzione speciale per il contenuto innovativo del brevetto.

Una grande soddisfazione per l’azienda emiliana, che nei 40 anni di attività ha ideato soluzioni e tecnologie volte a migliorare la qualità dell’ambiente, raggiungendo l’obiettivo dell’abbattimento assoluto delle polveri sottili in ambito cittadino e industriale.

Al suo debutto D.zero2, spazzatrice elettrica in grado di garantire massime performance con impatti ambientali ridotti al minimo, ha riscontrato grande interesse da parte di visitatori provenienti da tutto il mondo, in particolare negli operatori del settore delle pubbliche amministrazioni, sempre più attenti alle tematiche ambientali e a limitare l’impatto delle attività sul territorio e sulle persone.

D.zero2, per le sue caratteristiche di eco-sostenibilità (zero emissioni CO 2 e ridotte emissioni sonore), dimensioni contenute e massima manovrabilità, è la macchina ideale per la pulizia dei centri storici delle città.

“Siamo molto orgogliosi della menzione all’innovazione del brevetto che è stata attribuita a D.zero2 nel corso della manifestazione Ecomondo” – commenta Tighe Noonan, Presidente e CEO di Dulevo International – “un riconoscimento importante per un’azienda che da sempre investe in ricerca e sviluppo, impegnandosi a coniugare l’eccellenza tecnologica delle macchine al valore della sostenibilità ambientale.” Conclude Noonan: “D.zero2 per le caratteristiche di ecologia, tecnologia avanzata, sicurezza per l’operatore e praticità di utilizzo definisce il nuovo standard di riferimento per il settore.”

