Dall’industria alimentare alla Grande distribuzione: Idroeletrika presenta le “ecopulitrici

Industria alimentare, punti vendita, GDO: la soluzione per una pulizia perfetta ha la forma di un “cubo”. Anzi, di un “cubo che lavora”. Così viene chiamata, in casa Idroeletrika, la gamma “Idroelectric system” una famiglia di “ecopulitori decontaminatori” ad acqua calda in alta pressione e bassa portata, ecologica e rispettosa dell’ambiente e della salute.

Il sistema Ika Cube

In particolare sono molto apprezzati i prodotti Ika Cube, a riscaldamento elettrico, che azzera l’impiego del gasolio e non emette fumi in atmosfera. A ciò si aggiungono i ridotti costi operativi e, cosa assai importante in GDO e nell’industria, la comodità di impiego dovuta alla possibilità di utilizzare l’attrezzatura con una sola mano, con il minimo impatto su braccia, spalle e schiena (non ha nemmeno l’effetto “rinculo” tipico di molte macchine usate a questo scopo). Idroelectric system è un brevetto unico, che in funzione delle alte temperature (da 70 a 90° C continui) ed al potente effetto disperdente meccanico (pressione da 70 a 150 bar), combinato con le basse portate (da 2,5 a 10 l/min), consente di rimuovere residui organici, salini, misti ed anche carboniosi, non altrimenti rimovibili. Oltre a questo, l’effetto termico dell’azione di lavaggio è in grado di abbattere la carica batterica e la microflora presente sulle superfici.

Eccezionali risultati, con la semplice acqua calda

Risultati eccezionali ottenuti con l’uso esclusivo di acqua calda in pressione. Quindi è possibile contenere al massimo se non escludere l’uso di detergenti alcalini o monoprodotti e sanificanti. Oltre ciò, grazie alla ridotta portata d’acqua ed alla precisione d’ emissione del getto, è possibile ottenere efficaci interventi detergenti senza produrre ingestibili masse di acqua cascante o dispersa in forma di aerosol. Per questo Idroelectric system è in grado di operare in punti difficili e sopra superfici delicate, oppure dislocate in vicinanza di apparati elettronici ed elettrici non trattabili con i sistemi tradizionali. Grazie al sistema di riscaldamento brevettato ad alimentazione elettrica (400V/50HZ), Idroelectric system è impiegabile in tutte le aree chiuse, non attingendo per l’effetto termico, a caldaie combustibili.

Numerosi gli accessori

Inoltre grazie ai numerosi accessori quali spazzole rotanti, sonde flessibili, lava-barrique ecc. consente di intervenire in situazioni e punti in cui difficilmente si è mai potuto programmare efficaci interventi di controllo microbiologico. Per questo Idroelectric system si è dimostrata una tecnologia vincente nella gestione dei protocolli Haccp.

