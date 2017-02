Da Arco, Fragrance Deo, per un’efficace azione deodorante degli ambienti

Novità in casa ARCO Chimica: l’azienda di Medolla (Mo),tra i leader nel settore della detergenza professionale, annuncia la nascita di Fragrance DEO. Si tratta di un deodorante liquido trifasico, con veri oli essenziali per ambienti. Grazie all’impiego della nanotecnologia, ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al nanometro, questo innovativo prodotto si rivela ancor più persistente e capace di assicurare notevoli performance generali. Fragrance DEO, infatti, ha un’altissima durata e svolge un’efficace azione deodorante, sanificante disgregante di odori e antibatterica. Se ne consiglia l’impiego vaporizzando il prodotto in alcuni punti dell’ambiente, come cestini, tazze, wc e tappeti, in modo che la fragranza possa persistere ulteriormente nel tempo. “Con il lancio sul mercato di Fragrance DEO”, spiega il direttore generale Luca Cocconi, “si concretizza un altro importante tassello destinato ad aggiungersi alla linea Exlusive Fragrance”, che comprende sei tipologie di produzioni: vetri-multiuso, bagno, sgrassatore, profumatore ambientale, manutentore per pavimenti base alcolica e manutentore per pavimenti senza voc. Il tutto con un’unica profumazione in tre varietà: Fern, White, Musk e Spring Flower. Exclusive Fragrance offre prodotti detergenti dalla raffinata combinazione di fragranze, che rendono ogni ambiente più gradevole. La linea è stata progettata sia nella variante tradizionale che in quella super concentrata in monodose. La nanotecnologia applicata ai prodotti chimici per la pulizia industriale, come è avvenuto in questo caso, rende idroreppellenti le superfici, ne facilita l’asciugatura e non lascia aloni. Il vantaggio principale è che queste ultime rimangono pulite più a lungo, si evita la rideposizione dello sporco e del calcare e, inoltre, le stesse risultano più facili da pulire.

www.arcochimica.it