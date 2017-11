Da Allegrini nuovo sistema lavanderia concentrati

Dall’analisi delle esigenze dei suoi clienti, Allegrini realizza il nuovo Sistema Lavanderia Concentrati, una soluzione efficace e funzionale studiata per ottimizzare gli spazi nel locale lavanderia e agevolare le pratiche di gestione dei flaconi.

Spesso, i contenitori dei prodotti per la detergenza in questo settore sono, infatti, ingombranti e soprattutto pesanti da trasportare e spostare. Allegrini ha quindi pensato di realizzare formulazioni altamente concentrate, tanto da essere contenute in taniche da 5-6Kg, sostituendo quelle standard da 20-25Kg.

Il risultato ha portato all’ideazione di un sistema ecosostenibile: leggerezza e praticità dei prodotti, nessun ingombro in magazzino e riduzione dei rifiuti in plastica (oltre che risparmio in termini di trasporto), continuando a garantire l’efficacia che caratterizza tutti i prodotti Allegrini.

In particolare, a comporre il nuovo Sistema Lavanderia Concentrati sono i prodotti dalla formulazione super-concentrata, perfezionati dai laboratori Allegrini:

– 1 LAV CONCENTRATO

– 2 LAV CONCENTRATO

– 3 LAV CONCENTRATO

– 3 LAV OXI CONCENTRATO

– 4 LAV CONCENTRATO

Rispetto al metodo tradizionale, qualsiasi attività che utilizzi questo innovativo metodo ha un risparmio effettivo di oltre il 33%!

