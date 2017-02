CS140 e la straordinaria forza pulente del sistema Twin Action sviluppato da Comac

Sia in ambienti urbani che in ambienti industriali la spazzatrice da 3,5 m³ CS140 conferma la straordinaria efficacia del sistema Twin Action, che assicura risultati di pulito sorprendenti senza utilizzare acqua per la raccolta dello sporco. Innovazione, produttività e rispetto per l’ambiente sono le componenti fondamentali del positivo consenso di CS140 Twin Action.

Il sistema Twin Action utilizza l’aspirazione contemporaneamente alla raccolta meccanica dello sporco: grazie a questo metodo nessun tipo di detrito viene lasciato al suolo, perché il lavoro simultaneo delle due azioni, aspirante e meccanica, consente di raccogliere sia la polvere che i detriti solidi con un unico passaggio. CS140 lascia dietro di sé una strada perfettamente pulita da carte, foglie, ghiaia, lattine aghi di pino e polvere.

L’aggiunta delle spazzole laterali ed in particolare della terza spazzola traslante, assicura un rendimento ancora migliore, in quanto aiutano a convogliare lo sporco lontano dalla spazzola centrale verso l’interno: le spazzole laterali sono utili per pulire a filo muro e lungo i marciapiedi, mentre la terza spazzola può raggiungere anche lo sporco che si trova sopra ai marciapiedi.

I risultati sono davvero eccellenti, non solo per gli ambienti urbani. L’ampiezza del filtro, di circa 50 m² ed il fatto di non utilizzare acqua per il controllo delle polveri rendono CS140 Twin Action adatta anche alla pulizia di ambienti industriali come cementifici e fonderie. Il filtro di grandi dimensioni assicura la re-immissione nell’ambiente di aria assolutamente pulita ed è stato recentemente dimostrato tramite test condotti a livello europeo la sua efficacia nel trattenere le polveri sottili PM10.

