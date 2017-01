Contro ratti e topi e’ arrivato Racumin SchiumAttiva, la soluzione che non c’era

Da oggi gli operatori professionali hanno a disposizione una nuova soluzione sviluppata da Bayer: Racumin® SchiumAttiva, rodenticida in formulazione schiuma a base di cumatetralil, ora disponibile anche in Italia dopo essere stato commercializzato con successo in altri paesi europei, dove ha ricevuto importanti riconoscimenti come ad esempio il premio Best Product Award 2015 nel Regno Unito.

Racumin SchiumAttiva si presenta come una schiuma di colore blu, che tende ad espandersi leggermente quando erogata. Premendo l’erogatore per circa 5 secondi vengono erogati circa 9 g di schiuma: si consiglia di utilizzare in tutto 20-30 g di prodotto per ciascun percorso o tana di roditori trattata. E’ confezionato come bombola aerosol da 500 ml.

La formula di Racumin SchiumAttiva è stata sviluppata in modo da generare una schiuma che aderisce facilmente al pelo di topi e ratti. Il prodotto agisce per contatto, nel senso che il roditore attraversando i punti dove è stato applicato si impregnerà il pelo e lo assumerà leccandolo durante l’attività di pulizia e toelettatura del mantello, il cosiddetto self-grooming.

Per facilitare il contatto dei roditori con il prodotto, è bene applicare Racumin SchiumAttiva senza chiudere completamente il passaggio, ma facendo in modo che sia sempre visibile un’apertura che i roditori possano utilizzare per passarvi attraverso.

Il grande vantaggio di Racumin SchiumAttiva è che la sua efficacia non dipende dall’”appetito” del roditore. Il prodotto infatti non è un’esca (non contiene attrattivi alimentari di alcun tipo). Non è quindi soggetto a competizione alimentare con altre fonti di cibo come avviene invece per i rodenticidi in esca.

L’effetto sull’infestazione da topi o ratti sarà visibile dopo 4-6 giorni dall’applicazione, in modo da non destare sospetti nella popolazione di roditori.

Racumin SchiumAttiva è uno strumento ottimale per integrare le normali strategie di derattizzazione basate su metodi non chimici e rodenticidi in esca, messe in atto da operatori professionali della disinfestazione.

Il prodotto va impiegato in aree interne lontano da alimenti e mangimi e fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Contiene Bitrex, agente amaricante che aiuta a prevenire ingestioni accidentali da parte dei bambini.

Racumin SchiumAttiva è un prodotto Biocida per uso professionale. Usare i Biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Web: es.bayer.it