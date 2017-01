Con Tailor e l’impegno a favore del green cleaning, Arco rinnova la sfida

Per ARCO Chimica il 2017 sarà dedicato allo sviluppo e al consolidamento di alcuni importanti progetti, che continuano a rendere protagonista l’azienda modenese nella detergenza professionale. Il direttore generale, Luca Cocconi, è ottimista: “quello da poco concluso”, commenta , “è stato un anno positivo: “In Italia si sono viste smuovere leve importanti, con richieste di materiali nuovi e una grande attenzione verso i prodotti green. Il che è significativo per un’azienda come la nostra, che ha puntato molto sulla sostenibilità ambientale con la ricerca di soluzioni sempre più ecologiche per la pulizia degli ambienti. L’industria di Medolla è cresciuta, in termini di produzione, riscontri commerciali e fatturati, sia sul mercato interno che su quello internazionale Uno sforzo all’insegna dell’innovazione testimoniato dall’avvio del modernissimo showroom Tailor Point, frutto della collaborazione con Kärcher Italia e destinato a promuovere Tailor, un prodotto creato “su misura” per un nuovo approccio al mondo della pulizia professionale. “L’interesse da parte dei distributori mi è sembrato notevole”, aggiunge il DG, “con significativi riscontri anche da parte delle imprese di pulizia, con cui abbiamo portato avanti l’iniziativa. In definitiva, direi che Tailor e il Tailor Point ci hanno già permesso di rappresentare, anche visivamente, una vantaggiosa opportunità per il mercato: la possibilità di acquisire il prodotto e le attrezzature necessarie al pulito professionale in maniera completamente diversa dal passato. Mi auguro che distributori, utilizzatori finali, imprese di pulizia e strutture recettive sappiano cogliere pienamente le potenzialità innovative di questa offerta”.

www.arcochimica.it