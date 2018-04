Con il sistema Aladin una detergenza sempre piu’ green

Il Sistema Aladin, votato al green e al risparmio, è la nuova proposta di ARCO Chimica per il professional cleaning, con l’obiettivo di ottimizzare la diluizione e l’uso dei detergenti. Aladin permette, infatti, una mirata valutazione dei consumi in funzione di tutte le operazioni di pulizia previste nei cantieri. Grazie alla connettività WIFI, è possibile inviare direttamente i report di consumo sulla rete internet, attuando soluzioni che riducono notevolmente l’impatto sull’ambiente e ne calcolano l’effettiva portata. Aladin è un Sistema intelligente e sostenibile che cattura molteplici esigenze, dove il prodotto è abbinato a due dispenser tecnologicamente all’avanguardia, di inedita, funzionale ed elegante concezione: Aladin Pack, distributore automatico di detergente concentrato in capsule monodose (in cui l’erogazione avviene attraverso un badge RFID in dotazione all’operatore), e Aladin GT5, distributore automatico di detergente concentrato in tanica.

I vantaggi assicurati dall’impiego di Aladin sono molteplici: a partire dalla notevole riduzione degli stock di prodotti chimici giacenti in magazzino e del numero delle consegne presso i cantieri del quantitativo di detergenti prestabilito. Un fondamentale plus garantito da Aladin è il controllo: non solo dei consumi, in generale, sulla base delle operazioni programmate in ogni cantiere, ma anche delle diverse tipologie di prodotti in esso impiegate. Molto importante, in particolare, è la possibilità di verificare il consumo di detergente esercitato dai singoli addetti alle pulizie. Aladin, è stato lanciato con una nuova e interessante formula di vendita, che abbina la macchina a tutta la vasta gamma di superconcentrati creati nel tempo da ARCO e che, ormai, fanno parte del DNA dell’industria di Medolla: dalla linea Infyniti, a Exclusive Fragrance e Spring Flower. Infine la formazione: il Sistema Aladin è stato pensato per essere un importante veicolo formativo. Ogni macchina è dotata di schermo visore da 9-10 pollici e predisposta per accogliere una vasta ed esclusiva piattaforma di servizi: aggiornamenti in tempo reale, schede tecniche di sicurezza e piani di lavoro. Gli operatori avranno a disposizione appositi corsi di formazione sulle macchine, e potranno filmare e analizzare le operazioni di pulizia quotidiane in seno al cantiere nella prospettiva del miglioramento continuo.

www.arcochimica.it