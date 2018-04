Comac presenta la nuova divisione Comac Street Line

Comac Street Line è la nuova divisione istituita da Comac, dedicata allo sviluppo di spazzatrici stradali. Negli ultimi anni l’azienda ha infatti sentito la necessità di dedicare più spazio ed energie al settore della pulizia urbana, strutturando un dipartimento dove l’esperienza dell’azienda potesse concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di modelli stradali.

Per consolidare la presenza commerciale nel settore, Comac sta integrando il proprio organico di nuove competenze. Dopo l’ingresso di Massimo Ubiali come Direttore della divisione, è ancora più recente l’entrata nel team commerciale di Gabriele Gherardi, che vanta una lunga esperienza nel campo delle spazzatrici stradali e che avrà il compito di sviluppare il mercato Italiano.

Sul fronte internazionale è stato siglato un accordo di distribuzione per il mercato spagnolo con GeesinkNorba, multinazionale olandese leader nella produzione di veicoli per la raccolta rifiuti.

Massimo Ubiali, dichiara “Sono molto soddisfatto che Gabriele sia entrato nel nostro team e la sua conoscenza del mercato Italiano sarà preziosa per aumentare la nostra penetrazione e soddisfare al meglio i nostri clienti”. Massimo Ubiali aggiunge “L’accordo con Geesinknorba ha una valenza strategica, perché iniziamo una collaborazione con un gruppo internazionale per la commercializzazione dei nostri prodotti ad alte performance, in un mercato importante e in crescita come la Spagna”.

La caratteristica distintiva della gamma Comac Street Line, che oggi comprende la CS140T da 3,5 m3 di volume cassone e la nuova HP6000 con una capacità di 6m3, è l’esclusiva tecnologia Twin Action, un sistema di raccolta che unisce l’azione aspirante a quella meccanica. Mentre spazza e raccoglie i rifiuti, la potente aspirazione cattura la polvere e lo sporco leggero. I rifiuti voluminosi come bottiglie, rami e lattine, vengono triturati e sminuzzati da un albero rotante dotato di martelli, evitando il rischio di intasamento del condotto di aspirazione e assicurando un ottimale riempimento del cassone. I consumi d’acqua sono notevolmente ridotti, in quanto viene impiegata solo in forma nebulizzata, e solo sulla parte esterna delle spazzole laterali, grazie alla potenza dell’azione aspirante. Con il sistema Twin Action si possono risparmiare oltre a 150.000 litri di acqua all’anno.

La qualità dell’azione di spazzamento è certificata dall’ente EUnited Municipal Equipment, che ha testato anche la capacità di rimuovere le polveri sottili dalle strade, contribuendo in tal modo alla riduzione della quantità di PM 10 e PM 2,5 presente nell’aria.

www.comac.it